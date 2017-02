Tribunali Abruzzo: sfruttare proroga chiusura per salvaguardarli, dice Pelino (Fi)

"La decisione del governo di accordare la proroga di ulteriori due anni all'attività dei tribunali di Sulmona, Avezzano, Vasto e Lanciano premia le richieste dei territori e di tutti i parlamentari abruzzesi che si sono prodigati per ottenere questo risultato" fa sapere in una nota la senatrice di Forza Italia Paola Pelino.



"L'esecutivo ha scelto di inserire la norma nel nuovo decreto terremoto: sono soddisfatta per questo esito che non era affatto scontato e per il quale mi sono battuta con impegno e determinazione" prosegue la rappresentante azzurra.



"Adesso però è necessario non perdere nemmeno un minuto e lavorare per la salvaguardia dei presidi giudiziari, con riguardo a quelli delle aree orograficamente svantaggiate" diffonde in conclusione.