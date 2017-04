Terremoto: governo faccia chiarezza su zone franche, dice Pelino (Fi)

Paola Pelino di Forza Italia sulle zone franche per i territori colpiti dal terremoto.

"Il governo chiarisca presto la portata del provvedimento annunciato sulla previsione delle 'zone franche' per i territori colpiti dal sisma nella manovra correttiva" segnala in una nota la senatrice di Forza Italia Paola Pelino.



Sottolinea dunque: "Si tratta infatti di un provvedimento che Forza Italia ha puntualmente richiesto nell'ultimo decreto terremoto e ignorato dal governo."



Riferisce quindi: "Un provvedimento necessario per garantire la ripresa economica e il rilancio produttivo delle dieci province delle 4 regioni colpite dal sisma, compreso il mio Abruzzo."



"Più che le classiche zone franche urbane servono sgravi e agevolazioni fiscali mirati a territori più estesi - scrive la senatrice forzista -, che vista l'eccezionalità dei danni prodotti dal sisma e dal maltempo, dovrebbero riguardare un arco di tempo maggiore dei due anni indicati dal governo."



Illustra in conclusione: "Senza interventi speciali le zone colpite dal sisma avranno poche possibilità di riprendersi."