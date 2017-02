Strage mercatino: Germania non mortifichi memoria Fabrizia, dice Pelino (Fi)

Paola Pelino di Forza Italia sul non risarcimento ai familiari di Fabrizia Di Lorenzo, vittima della strage al mercatino di Berlino.

"Considerare Fabrizia Di Lorenzo vittima di un semplice incidente stradale mortifica e offende, senza giustificazioni, la memoria di una ragazza splendida, colpita da un vile attacco terroristico che l'ha strappata agli affetti dei suoi cari e di un intera comunità che ancora la piange" scrive in un comunicato Paola Pelino, senatrice di Forza Italia, commentando il fatto che la Germania non riconosce che la ragazza uccisa al mercatino di Berlino sia stata vittima di un attacco terroristico.



"Anche se qualsiasi risarcimento alla famiglia non restituirà alla vita Fabrizia e non colmerà un dolore senza limiti, la ratio di questa legge tedesca del 1985 stride in maniera vergognosa con il sacrificio della nostra giovane concittadina amante dell'Europa" prosegue l'esponente azzurra.



Sottolinea inoltre: "Auspico che le autorità tedesche trovino il modo di superare un provvedimento così ingiusto. Sono vicina alla famiglia di Fabrizia che abbraccio forte."