Scuola: allargare GAE a tutti abilitati e stabilizzarli, dice Pelino (Fi)

Paola Pelino di Forza Italia sulle graduatorie ad esaurimento della scuola.

"La stabilità delle cattedre e degli insegnanti è un requisito fondamentale per garantire la qualità dell'insegnamento" riflette in una nota Paola Pelino, senatrice di Forza Italia.



"Non è più rinviabile da parte del governo un intervento che metta fine al quadro di precarietà e incertezze che i provvedimenti sulla cosiddetta Buona Scuola ha contribuito a creare, anche nella mia regione, l'Abruzzo, dove sono tanti i precari della scuola che attendono risposte definitive" prosegue la parlamentare.



Riferisce dunque: "Ritengo sia necessario, tra i tanti interventi, che si attui l'esaurimento delle 'GaE', che si tutelino i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in seconda e terza fascia giungendo a una loro stabilizzazione, che si allarghi l'ingresso nelle GaE di tutti i docenti in possesso dei requisiti abilitativi."



"Più in generale va individuata una via di uscita che salvaguardi il ricorso alla procedura pubblica e la valutazione delle graduatorie esistenti, dove sono contenute esperienze da valorizzare" afferma in ultimo.