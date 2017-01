Post terremoto: governo garantisca risorse spendibili, dice Pelino (Fi)

"Il governo metta in campo con decisione e immediatezza risorse certe per la gestione della drammatica fase del post terremoto e si impegni a snellire iter burocratici farraginosi - chiede in una nota Paola Pelino, senatrice di Forza Italia -, che ritardano i tempi della ricostruzione e l'assegnazione dei contributi."



"In assenza di questi presupposti - riporta quindi la rappresentante azzurra -, gli impegni presi con le popolazioni colpite dal sisma restano confinati solo nella propaganda."



"Finora abbiamo assistito a una completa perdita di credibilità dello Stato e delle istituzioni. - prosegue - Nel mio Abruzzo, poi, sembra essere andata in scena la cronaca di una tragedia annunciata tra carenze, omissioni, impreparazione burocratica, nel quadro di tagli pesantissimi operati con l'ultima legge di stabilità sulle risorse per il Soccorso civile e per la Protezione Civile."



"E' necessario un radicale cambio di passo da parte del governo" sottolinea in conclusione.