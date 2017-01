Milleproroghe 2017: serve nuova proroga su attività tribunali Abruzzo, dice Pelino (Fi)

"Ottenere una nuova proroga per l'attività dei tribunali abruzzesi nella conversione in legge del decreto Milleproroghe è fondamentale per ragionare poi sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie" illustra in una nota la senatrice di Forza Italia Paola Pelino.



"Il governo deve garantire già in questo provvedimento la sopravvivenza dei tribunali di Sulmona - aggiunge quindi la parlamentare -, Avezzano, Lanciano e Vasto, perché nella nostra regione permangono ancora le condizioni per evitare l'accorpamento dei quattro presidi giudiziari con quelli dell'Aquila e di Chieti."



"In queste ore nella Commissione Bilancio del Senato si gioca la partita decisiva. - prosegue - Auspico che il governo voglia accogliere subito le richieste dei territori nel decreto Milleproroghe, che rappresenta il provvedimento più utile nel merito e nei tempi."