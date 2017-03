Mario Mauro: a Forza Italia servono personalità di spessore, dice Pelino

Paola Pelino sul ritorno di Forza Italia di Mario Mauro.

"La fase di ulteriore rilancio di Forza Italia passa attraverso il rinnovato impegno, la lucida capacità di analisi politica e l'entusiasmo del nostro leader Silvio Berlusconi, ma anche attraverso il rientro nel nostro partito di personalità di spessore come l'ex ministro Mario Mauro" dichiara in un comunicato Paola Pelino, senatrice azzurra.



La parlamentare prosegue inoltre: "Sono felice per questo ritorno a casa e mi auguro che altri parlamentari che si riconoscono nei nostri valori possano seguirne l'esempio."



Osserva in conclusione: "Il consenso vero, quello che si costruisce quotidianamente sul territorio, ha bisogno di chi è disposto a lavorare con umiltà per un progetto comune e non perde tempo a coltivare ambizioni spropositate, destinate a naufragare sugli scogli di percentuali elettorali senza futuro."