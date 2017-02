Legge elettorale: motivazioni Consulta escludono voto subito, dice Pelino (Fi)

Paola Pelino di Forza Italia riflette sulla legge elettorale.

"Le motivazioni dei giudici costituzionali sulla pronuncia relativa all'Italicum - espone in una nota la senatrice di Forza Italia Paola Pelino -, sottolineando la necessità che le leggi elettorali favoriscano la formazione di maggioranze parlamentari omogenee, rafforza l'esigenza di un intervento del Parlamento per approvare nuove regole elettorali."



"Il voto con l'Italicum riveduto dalla Consulta per la Camera e con il Consultellum per il Senato, infatti, difficilmente garantirebbe tale esito" prosegue la parlamentare azzurra.



"La strada delle elezioni anticipate, dunque, non mi pare percorribile, mentre è assolutamente necessario l'intervento del Parlamento per approvare un sistema elettorale che assicuri rappresentanza e governabilità" continua.



Spiega in conclusione: "Un valido punto di partenza sarebbe senza dubbio costituito dalla previsione di un premio di maggioranza per la coalizione vincente nel quadro di un sistema proporzionale."