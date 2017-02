Giorno del Ricordo: foibe è ferita ancora aperta, dice Pelino (Fi)

Paola Pelino di Forza Italia nel Giorno del Ricordo.

"L'orrore delle foibe è una ferita ancora aperta sulla carne viva dell'intera comunità nazionale" segnala in una nota Paola Pelino, senatrice di Forza Italia.



Puntalizza quindi: "E' merito del governo Berlusconi aver fatto riemergere dalle nebbie di un criminale negazionismo una tragedia colpevolmente dimenticata anche dai libri di testo delle nostre scuole."



"Ricordare è fondamentale per ristabilire la verità dei fatti, comprendere le sofferenze dei nostri esuli istriani, fiumani e dalmati e fare in modo che i rigurgiti di chi inneggia a una simile barbarie, manifestatisi anche in occasione della rappresentazione di un testo teatrale dedicato ai drammatici accadimenti, vengano isolati con la forza della conoscenza" afferma in ultimo.