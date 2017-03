Decreto terremoto: governo non provi a blindarlo al Senato, dice Pelino (Fi)

Paola Pelino di Forza Italia commenta il decreto terremoto.

"Sul decreto terremoto Forza Italia farà la sua battaglia anche in Senato per migliorare un provvedimento che nonostante i correttivi introdotti alla Camera appare privo delle risposte che servono ai territori colpiti dagli ultimi eventi calamitosi" dichiara in una nota Paola Pelino, senatrice azzurra.



La parlamentare continua inoltre: "Voci insistenti accreditano l'intenzione del governo di blindare il testo votato alla Camera, ma le misure sono davvero poco soddisfacenti, anche per la mia regione Abruzzo."



"Va infatti ulteriormente allargato l'elenco dei Comuni inseriti nel cratere sismico e va previsto il ristoro dei danni indiretti subìti dalle imprese anche fuori dal perimetro del cratere" prosegue.



"Più in generale servono agevolazioni fiscali rilevanti per le aree delle 10 province delle 4 regioni interessate - spiega infine -, colpite dagli ultimi tragici eventi."