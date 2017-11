Decreto fiscale: ok assunzioni di 105 operai nei Carabinieri, dice Pelino (Fi)

Paola Pelino di Forza Italia riguardo un emendamento al decreto fiscale.

"E' con orgoglio e soddisfazione che commento la notizia dell'approvazione in Commissione Bilancio di un mio emendamento al decreto fiscale che prevede per l'Arma dei Carabinieri l'assunzione a tempo indeterminato di 105 operai in tre anni" scrive in una nota la senatrice di Forza Italia Paola Pelino.



"Un risultato che, come da mia formulazione, sarà possibile grazie all'erogazione di quasi sette milioni di euro complessivi" prosegue la parlamentare forzista.

Specifica dunque: "Lo stesso emendamento prevede anche la concessione temporanea a titolo gratuito degli alloggi di servizio legati all'attività svolta."



Espone in ultimo: "Ne rivendico la paternità non solo per amore del vero, ma anche perché sono fiera di aver contribuito in maniera determinante all'approvazione di una norma che tutela e sostiene un'istituzione che è un autentico vanto per il nostro Paese e un baluardo di sicurezza per la libertà e la democrazia di tutti noi."