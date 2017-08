Ddl concorrenza incompleta e danneggia libero mercato, dice Pelino (Fi)

Paola Pelino di Forza Italia sul ddl concorrenza.

"Una seria legge sulla concorrenza deve essere inserita in un quadro di semplificazione normativa, burocratica e fiscale, diversamente diventa un esercizio inutile se non dannoso per il libero mercato e una sana concorrenza. E' quanto si registra con l'approvazione del ddl concorrenza e per tali ragioni di fondo che Forza Italia vota contro il disegno che vede la luce dopo oltre due anni di rimpalli parlamentari, dato questo già di per sè assurdo e inaccettabile" chiarisce in una nota la senatrice azzurra Paola Pelino.

"Una legge incompleta che dimentica ampi e numerosi settori - spiega in conclusione la parlamentare forzista -, per esempio, quello dei servizi locali, una legge che danneggia i professionisti e altre categorie, come i tassisti, che dovranno ancora fare i conti con la concorrenza sleale delle cosiddette piattaforme on-line che non garantiscono la qualità del servizio reso ai cittadini. E ancora, una legge che in talune circostanze determina anche qualche privilegio di troppo. Particolarmente inaccettabile è la previsione poi dell'innalzamento dell'età, da 50 a 70 anni, affinché un'opera sia considerata d'arte. Insomma è una legge sulla quale sarà necessario ritornare per approvare modifiche di sostanza."