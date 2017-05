Ddl concorrenza approvato con ennesima forzatura, dice Pelino (Fi)

Paola Pelino di Forza Italia sul ddl concorrenza.

"Tra ritardi e omissioni, il governo ha posto la fiducia anche sul disegno di legge sulla concorrenza, dopo averlo tenuto in disparte per mesi e rifiutando, in ultima battuta, un nuovo e rapido passaggio in Commissione che avrebbe potuto migliorare il testo" sottolinea in una nota Paola Pelino, senatrice di Forza Italia.



"Così, - specifica - viene approvata una legge con molte lacune, che rende necessari nuovi interventi sui mercati della telefonia e del mercato dell'energia, e un'azione concreta sulla messa a gara dei servizi pubblici locali, che rappresentano il grosso dell'economia locale."



"Per non parlare dell'articolo penalizzante sui tassisti inserito nel finale che non va certamente nella direzione della sana concorrenza" osserva l'esponente azzurra.



"In buona sostanza, si tratta dell'ennesima occasione persa da questo governo" riflette in ultimo.