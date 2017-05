Ddl aerospazio: innova la governance e riforma ASI, dice Pelino (Fi)

Paola Pelino di Forza Italia sul ddl aerospazio.

"Sono particolarmente soddisfatta per l'approvazione di una legge che ho promosso convintamente e che ha trovato poi un ampio consenso parlamentare, una legge che assicura un migliore coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, che ne innova la governance e riforma il ruolo dell'Agenzia Spaziale Italiana" spiega in una nota la senatrice di Forza Italia Paola Pelino, in merito al ddl sull'aerospazio.



La parlamentare riferisce in ultimo: "Rafforzando il ruolo della presidenza del Consiglio e il coordinamento dei ministeri coinvolti, e conferendo maggiore attenzione allo sviluppo industriale del comparto, questa legge si pone anche l'obiettivo di favorire la crescita del Paese. Lo spazio è infatti un settore importantissimo, con importanti ricadute sui campi delle telecomunicazioni, della navigazione satellitare e della ricerca."