Plastica: tassare di più chi non la fa riciclabile, dice M5S

Paola Nugnes del M5S sul problema della plastica.

"Abbiamo sempre sostenuto e proposto che il problema della plastica debba essere affrontato e risolto a monte, non producendo plastiche con basso indice di riciclabilità" dichiara in una nota la senatrice del MoVimento 5 Stelle Paola Nugnes.



"Per ottenerlo occorre disincentivare il mercato della plastica difficilmente riciclabile con una differenziazione del contributo ambientale, basandolo appunto sull'indice di riciclabilità, che sarà ridotto per le aziende virtuose e più gravoso per chi produce beni più impattanti" propone quindi la pentastellata in Commissione Ambiente e Commissione Bicamerale sul ciclo dei rifiuti.



"Avverrà così che naturalmente il mercato si svilupperà a favore dei materiali a maggior indice di riciclo orientando i consumatori in base al prezzo finale. Questa è la nostra proposta di legge che abbiamo depositato al senato dal 2015", conclude.