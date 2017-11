Uranio impoverito: bene proroga Commissione ma approvare leggi, dice Boldrini (PD)

Paola Boldrini del PD sulla proroga alla Commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito.

"Una proroga doverosa per finire l'importante lavoro fin qui fatto al fine di lasciare un segnale fattivo di questa quarta Commissione d'inchiesta", sottolinea in una nota Paola Boldrini, deputata del PD, in merito alla approvazione da parte della Camera della proroga dei lavori della Commissione sugli effetti dell'uranio impoverito e degli altri elementi patogeni che hanno colpito il personale militare e civile impegnato nelle missioni internazionali, nei poligoni di tiro e negli arsenali militari.



"L'intensa attività fin qui svolta, spiegata dettagliatamente nelle relazioni della Commissione, ha prodotto anche due testi di legge a prima firma del presidente Gianpiero Scanu. - ricorda l'esponente dem - Uno riguarda la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute ed è in discussione in commissione Affari sociali, l'altro relativo alle bonifiche ambientali dei luoghi dove insistono i poligoni". "Auspico che il lavoro della Commissione, frutto di tante audizioni, sia coronato dall'approvazione di queste due proposte di legge, anche per onorare l'impegno preso con tanti militari vittime dell'uranio impoverito e con le loro famiglie", conclude.