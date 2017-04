Paola Barale tradisce Raz Degan con uomo misterioso? Su Instagram: è fake news

Paola Barale avrebbe lasciato Raz Degan per un "uomo misterioso" che si scopre essere Dragan Bozic, molto amico della coppia. Su Instagram Paola Barale si fa una grossa risata social ed assicura che quella sulla crisi con Raz Degan più che gossip è una fake news.

"Sapevi che ci siamo fidanzati? Viva la veridicità dei giornali seri italiani..." scrive su Instagram Dragan Bozic, in un messaggio indirizzato a Paola Barale. Novella 2000 infatti ipotizza che Paola Barale abbia lasciato Raz Degan per un uomo "misterioso", con cui la showgirl è stata paparazzata per le strade di Milano. Il settimanale di gossip ha anche azzardato che a causa di questo "nuovo compagno" della Barale, Raz Degan fosse "disperato".



L'uomo misterioso in realtà è l'amministratore delegato di un'agenzia di digital marketing che vive a Milano ed è un grande amico della coppia, tanto che su Instagram Dragan Bozic rivolge un pensiero anche a Raz Degan chiedendo "scusa fratello", anche se di colpe sembra averne ben poche.



Paola Barale risponde poi al messaggio di Dragan Bozic scrivendo: "No! Non lo sapevo ?? (di essere fidanzata con te, ndr)" e sulla "disperazione" di Raz Degan si fa una risata social con tanto di emoticon, il tutto condito da hashtag come #solobufale #mamifacciailpiacere.



Pronta la replica anche di Raz Degan che commenta: "Se si vuole conoscere il barometro della libertà d'espressione di un Paese, non bisogna guardare il primo ministro, ma al vignettista della stampa".