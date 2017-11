Risultati elezioni Sicilia: PD ha confermato voti del 2012, dice Orrù

Pamela Orrù del PD commenta i risultati delle elezioni in Sicilia.

"Non nascondiamo la delusione per non aver visto il nostro candidato, Fabrizio Micari, eletto alla Presidenza della Regione ma possiamo affermare che il PD è riuscito a confermare il consenso ottenuto nel 2012, e questo nonostante la scissione", assicura in una nota la senatrice del PD Pamela Orrù, eletta in Sicilia.



"A livello regionale - ricorda - Micari, di cui vanno sottolineati la bontà del progetto e le qualità personali, ha ottenuto il 18,6% e nella provincia di Trapani il risultato delle sue liste è stato del 28,3%, pari a 43.870 voti. Di questi, in particolare, 31.041 voti (pari al 20%) sono stati ottenuti dalla lista del PD grazie al notevole contributo apportato da tutti i candidati. Baldo Gucciardi, con le 10.891 preferenze ottenute, è il più votato, in assoluto, tra gli eletti nel Trapanese. Il Partito Democratico risulta così la seconda forza politica in provincia di Trapani e porta all'ARS, da tutta la Sicilia, dieci deputati oltre a Gucciardi".



"Troppi cittadini non hanno esercitato il loro diritto/dovere di voto e questo è un aspetto sul quale la buona politica è chiamata a riflettere e a trovare soluzioni. - sottolinea quindi la parlamentare dem - E' necessario restituire fiducia nei meccanismi democratici e mostrare concretamente che il cambiamento, che tutti auspichiamo, passa anche dalle urne". "Prendiamo atto di ciò che è accaduto e faremo le valutazioni necessarie nelle opportune sedi ma posso assicurare, fin d'ora, che andremo avanti nel nostro lavoro e - conclude la componente della Direzione nazionale del partito - che non mancherà, ancora una volta, il mio personale impegno per assicurare dignità alla nostra terra e a chi ci vive".