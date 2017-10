Istat conferma stabilità dell'occupazione, dice Orrù (PD)

Pamela Orrù del PD commenta i dati Istat sul mondo del lavoro in Italia.

"I dati odierni dell'Istat confermano la stabilità dell'occupazione. Grazie alle riforme dei governi Renzi e Gentiloni il trend è stato in continuo aumento: 986 mila posti di lavoro in più, 326 mila su base annua testimoniano che l'aggancio della ripresa è un fatto oggettivo", sostiene la senatrice del Partito Democratico Pamela Orrù.

"Ora più che mai bisogna proseguire su questa strada per non disperdere il potenziale di crescita che abbiamo favorito e alimentato in questi anni grazie a provvedimenti come il Jobs Act" conclude l'esponente PD.