Decreto fiscale: ok fondi per danni causati da missione Libia, dice Orrù (PD)

Pamela Orrù del PD sul decreto fiscale.

"E' stato approvato nell'ambito del decreto fiscale l'emendamento di cui sono prima firmataria per lo stanziamento di fondi a titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dall'Airgest, società di gestione dell'aeroporto di Trapani, a causa delle limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari NATO in Libia del 2011″, annuncia in una nota la senatrice trapanese del PD Pamela Orrù.



"L'emendamento - spiega la componente della Commissione Lavori pubblici e trasporti a Palazzo Madama - mira a consentire all'Airgest di compensare il debito verso l'Erario, dovuto al mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 4 milioni 815.995,10 euro dei diritti previsti dalla legge n.324/1976, attraverso il credito maturato relativo al mancato ristoro, che era stato disposto dall'articolo 4 bis del decreto legge n.107 del 2011, dei danni subiti per le limitazioni alle attività aeroportuali civili del 'Vincenzo Florio' derivate dall'intervento militare nel Paese africano in applicazione della risoluzione n.1973 dell'ONU".



"Si tratta di un emendamento - prosegue - che consentirà alla società di gestione, attraverso la riduzione del suo debito pari a di 4 milioni 815.995,10 euro, di operare con maggiore tranquillità finanziaria in un momento particolarmente difficile per lo scalo trapanese - il cui funzionamento è fondamentale per il nostro territorio - visto che, proprio a causa della crisi Libica del 2011, l'aeroporto è stato fortemente penalizzato".