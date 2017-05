Agricoltori: mezzi agricoli su autocarri non è trasporto abusivo, dice Orrù (PD)

Pamela Orrù del Pd a seguito di una interrogazione al Ministero dei Trasporti.

"Su segnalazione di molti agricoltori, in particolare della provincia di Trapani, avevo chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di fare chiarezza sulla questione riguardante il trasporto su camion di macchine agricole in conto proprio. Gli agricoltori lamentavano di essere incorsi, durante i controlli, in sanzioni per trasporto abusivo. L'audizione nella Commissione Lavori pubblici del Senato di Enrico Finocchi, responsabile della Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità del ministero, ha fugato ogni dubbio. Non si ravvedono problemi al trasporto di macchine agricole su un autocarro, nel rispetto dei limiti di portata e di sagoma", assicura in una nota la senatrice del PD Pamela Orrù.



"Chiarimenti sulla questione - prosegue - sono stati forniti per le vie brevi anche al dirigente della Motorizzazione civile di Trapani ed il parere favorevole del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato comunicato, sempre per le vie brevi, anche alla Regione Siciliana. La normativa, infatti, prevede che le imprese titolari di licenza in conto proprio possono trasportare cose varie non comprese nella licenza, purché siano in proprietà, comodato o locazione del titolare della licenza e il trasporto sia necessario, per esigenze di carattere straordinario e non continuativo, attinenti all'attività per la quale la licenza è rilasciata (il cosiddetto 'trasporto occasionale di cose in conto proprio'). In tal caso, il titolare della licenza in conto proprio deve solo compilare un documento di accompagnamento per il trasporto. In presenza di questi presupposti il trasporto di macchine agricole e macchine operatrici può rientrare nel trasporto occasionale".