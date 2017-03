Vigilanza privata: stop ad appalti al massimo ribasso, dice Federsicurezza

Univ-Federsicurezza al fianco delle ditte che protestano contro gli appalti al massimo ribasso.

"La situazione determinatasi a Palermo non fa altro che confermare il degrado nel quale sono costretti ad operare gli istituti di vigilanza privata, scorta e trasporto valori", dichiara in una nota Luigi Gabriele, presidente di Univ-Federsicurezza, commentando la vicenda Ksm, azienda leader siciliana nel settore della vigilanza, costretta a licenziare 405 dipendenti perché non più in grado di "proseguire servizi che non garantiscano margini idonei a mantenere e tutelare i diritti di tutti i lavoratori della società".



"Il riferimento - viene spiegato - è a gare per i servizi di guardiania che vengono aggiudicate da enti pubblici e parapubblici sotto il livello di costo. Basti guardare la gara per l'aeroporto di Catania o per il tribunale di Siracusa".



"Nel caso dell'aeroporto - spiega Luciano Basile, amministratore Delegato della Ksm - l'offerta più bassa si è aggiudicata intorno ai 13 euro l'ora e lo stesso è accaduto per il tribunale. Si pensi che le tabelle del costo orario del Ministero del Lavoro per il settore della sicurezza specificano che la tariffa è di 19,55 euro l'ora".



"Paradossalmente - continua - gli stessi istituti che da un lato spontaneamente richiedono controlli maggiori, una più aderente legislazione e più adeguate norme regolamentari, dall'altro, ottemperando alle conseguenti nuove e pressanti regole, si caricano forzatamente di maggiori oneri che, pur se parzialmente recepiti dal DM che fissa il costo orario del servizio, vengono sistematicamente rifiutati da un mercato che in sede di appalto di commesse viola sistematicamente i parametri individuati, anche in presenza di stazione appaltante pubblica".



Per il presidente di Univ-Federsicurezza quindi "sarebbe forse il caso di auspicare, pur se in dispregio alla norma, che gli operatori ipotizzassero una 'serrata di protesta'. - concludendo - E dire che da ogni parte viene riaffermato, quotidianamente, che la vigilanza privata, rappresenta la quarta gamba del tavolo della sicurezza nazionale. Ne dovremo, nell'immediato, riparlare ai massimi livelli".