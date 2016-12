Padova: 67enne tenta suicidio al parcheggio del Central Park, salvato

"Nel primo pomeriggio del 23 dicembre un 67 enne vicentino, dopo essere salito al sesto livello del parcheggio multipiano 'Central Park' di via Annibale da Bassano a Padova, ha chiamato con il proprio telefonino l'utenza di soccorso pubblico 113, manifestando l'intento di volersi lanciare nel vuoto. Mentre l'agente preposto alla Sala Operativa della Questura intratteneva l'uomo al telefono, invitandolo a ricredersi in merito alle proprie intenzioni, un secondo operatore comunicava quanto stava accadendo alla Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova, che inviava tempestivamente sul luogo un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile" viene esposto in una nota dell'Arma.



Dalla Benemerita spiegano in ultimo: "I militari, arrivati senza farsi notare, raggiungevano l'uomo da dietro e lo afferravano impedendogli di sporgersi ulteriormente dal parapetto in prossimità del quale si trovava, traendolo in salvo. Sul posto è intervenuta un'autoambulanza del SUEM 118 che, prestate le prime cure, conduceva l'uomo presso il locale Ospedale Civile. Il perfetto coordinamento e la bravura dell'operatore della Questura, sommata alla prontezza dell'intervento da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Padova, ha consentito di salvare la vita del malcapitato che ora si trova in osservazione presso la struttura sanitaria di cui sopra."