PIL: crescita rallenta e Italia non recupera gap del 7% rispetto a 2008

Renato Brunetta riflette sui dati del prodotto interno lordo italiano.

"I dati sul prodotto interno lordo pubblicati questa mattina dall'Istat evidenziano un rallentamento della crescita in termini congiunturali. Passiamo da 0,3 del trimestre precedente a 0,2 di questo trimestre. Insomma, non c'è da stare allegri, considerato anche che la crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è stata rivista al ribasso all'1 per cento" fa sapere in una nota Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera.



Spiega: "Rimaniamo distanti dai nostri competitori: nell'area dell'Euro la crescita del trimestre è stata dello 0,4 per cento in termini congiunturali e del 1,7 per cento su base annua. In particolare, in termini congiunturali il PIL è aumentato dello 0,7 negli Stati Uniti e Regno Unito, e dello 0,4 in Germania e Francia; nel confronto annuale il Regno Unito fa segnare +2 per cento, Germania +1,8 per cento, Usa +1,5 per cento e Francia +1,2 per cento".



"Peraltro l'analisi sulla competitività del sistema che oggi Istat pubblica mostra chiaramente come il nostro divario con le economie principali (Germania, Francia, Spagna) sia aumentato non tanto a causa della recessione economica quanto per l'incapacità di ripartire e di fare politiche adeguate per lo sviluppo dell'Unione Economia e Monetaria. - precisa l'esponente azzurro - Non solo Francia e Germania già hanno recuperato la crisi e sono a livelli di PIL superiori di quelli del 2008, ma anche la Spagna ha sostanzialmente recuperato il terreno perduto in questi otto anni".



"L'Italia, invece, ha ancora un pesantissimo gap del 7 per cento di PIL in meno rispetto al 2008. - sottolinea infine l'ex ministro - Le politiche economiche di questo ultimo triennio a guida Matteo Renzi non hanno sfruttato la straordinaria opportunità che si è creata e si sono mostrate insufficienti per rilanciare il Paese. Occorre un nuovo impulso in un contesto che potrebbe rivelarsi assai più complesso."