PIL: ancora inferiore del 7% rispetto al 2008

Federconsumatori e Adusbef commentano i dati Istat sul PIL.

"Giungono gli aggiornamenti dell'Istat relativi al quarto trimestre 2016. Il class="red">PIL sull'anno, rivisto con gli effetti di calendario, è aumentato del +1%. La crescita acquisita per il 2017 è pari al +0,3%. Il dato veramente rilevante, che fa ben comprendere come non si possa parlare di ripresa, è che il PIL è ancora inferiore del 7% rispetto al picco di inizio 2008" viene fatto sapere in una nota di Federconsumatori.



"Un dato aggravato dai recenti dati della Commissione europea, secondo cui l'Italia è fanalino di coda nella classifica dei Paesi UE per stime di crescita del Prodotto interno lordo per il 2017-2018 e si colloca ben al di sotto della media europea. I timidi segnali incoraggianti sono troppo fragili e discontinui per essere sintomo di una vera ripresa. Le famiglie continuano ad essere in affanno, lo dimostra l'andamento della domanda di mercato. La disoccupazione si mantiene inoltre su livelli elevati e preoccupanti", prosegue l'associazione dei consumatori.



"Per questo è urgente mettere in atto concrete ed incisive politiche per la ripresa occupazionale. - dichiarano Rosario Trefiletti ed Elio Lannutti, presidenti di Federconsumatori e Adusbef - Di fatto la nostra economia continua ad essere intrappolata in una spirale depressiva che non accenna a spezzarsi. I cittadini, soprattutto i più giovani, hanno bisogno di una politica che restituisca loro prospettive, speranze e futuro: sono infatti ancora troppe le famiglie che sostengono economicamente figli e nipoti senza occupazione (con un aggravio di circa 450 euro al mese)".



"In tal senso torniamo a fare appello al governo affinché si decida ad avviare quel Piano Straordinario per il Lavoro fondamentale per gettare le basi di una solida ripresa - si comunica in ultimo -, attraverso investimenti per la ricerca, per lo sviluppo tecnologico, per la messa in sicurezza antisismica, per la realizzazione e la modernizzazione delle infrastrutture e per la valorizzazione dell'offerta turistica."