PIL a 0,9%. In UE peggio dell'Italia solo la Grecia

Il Codacons commenta i dati del PIL.

"Con un PIL cresciuto dello 0,9% ne 2016, l'Italia si conferma il fanalino di coda d'Europa, battuta solo dalla Grecia, unico paese ad aver fatto peggio del nostro" osserva in una nota il Codacons, commentando i dati diffusi oggi dall'Istat.



«Mentre il PIL della Germania cresce dell'1,9%, quello della Spagna del 3,2% e addirittura l'Irlanda fa segnare il +4,3%, portando il PIL europeo a una media del +1,9%, l'Italia raccoglie un misero +0,9%, piazzandosi al penultimo posto in Europa dopo la Grecia (+0,3%) - spiega il presidente Carlo Rienzi - La crescita del paese è del tutto insoddisfacente, ed è evidente che l'economia italiana non riparte. Il governo ha sballato le sue previsioni iniziali, che vedevano un PIL nel 2016 in crescita del +1,2%, e gli ultimi indicatori economici che vedono fiducia dei consumatori in calo e vendite in stallo, dimostrano il fallimento delle politiche economiche avviate dal Governo, che portano l'Italia ad essere il fanalino di coda d'Europa».