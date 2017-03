PIL 2016: Italia penultima in UE ma nel 2017 ci sarà sorpasso della Grecia

In termini di PIL, solo la Grecia in Europa è peggio dell'Italia, ma ancora per poco. Le previsioni del 2017 danno infatti la Grecia in crescita del 2,7% mentre l'Italia rimarrà ferma all'attuale più 0,9%.

In termini di crescita, solo la Grecia in Europa è peggio dell'Italia, ma ancora per poco. "Seppur leggermente superiore alle previsioni elaborate nella primavera scorsa dal governo Renzi (+0,7 per cento), il dato definitivo presentato quest'oggi dall'Istat sull'andamento del PIL del 2016 (+0,9 per cento) rimane tra i meno positivi di tutta Europa. Dei 28 Paesi che compongono l'Ue, l'anno scorso solo la Grecia ha fatto peggio di noi (+0,3 per cento) mentre il dato medio di incremento del PIL in Europa è stato del +1,9 per cento: più del doppio del nostro", riassume infatti in una nota la Cgia di Mestre.



Inoltre, viene osservato, "se la previsione presentata nelle settimane scorse dalla Commissione europea per il 2017 non cambierà (PIL Italia +0,9 per cento), anche la Grecia ci supererà quest'anno (+2,7 per cento) lasciandoci desolatamente all'ultimo posto nella graduatoria dei 28 relativa al livello di crescita".