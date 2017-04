FMI rivede al rialzo PIL 2017 a +0,8%, ma stima è più bassa del Def

Il Fondo Monetario Internazionale diffonde le stime del PIL dell'ITalia.

"Il Fondo Monetario Internazionale ritocca leggermente al rialzo la crescita dell'Italia. Dopo il +0,9% del 2016 - viene spiegato in un comunicato della Confcommercio -, il PIL è previsto crescere dello 0,8% nel 2017, ovvero 0,1 punti percentuali in piuù rispetto alle stime di gennaio."



"Invariata sempre a +0,8% la previsione per il 2018. 'L'output dell'Italia resta decisamente al di sotto del potenziale', così come quello di altri Paesi europei. Le stime del FMI sono più basse di quelle contenute nel Def, dove viene stimato un PIL in crescita dell'1,1% nel 2017 e dell'1% il prossimo anno" comunica infine l'associazione delle imprese.