Con questo PIL troppi anni per tornare a livelli pre-crisi, dice CGIL

La CGIL commenta le stime preliminari sul PIL.

"Una crescita ancora troppo modesta. Non è con un decimale in più o in meno che si ritrova la via della crescita, la crisi continua a gravare fortemente sul piano sociale, occupazionale e produttivo", chiarisce in una nota la segretaria confederale della CGIL Gianna Fracassi, commentando le stime preliminari sul PIL diffuse dall'Istat.



"Con questo ritmo di crescita ci vorranno ancora molti, troppi anni per tornare ai livelli pre-crisi, anche per salari e occupazione. - sottolinea la sindacalista - L'Italia, come evidenziato dalla Commissione UE cresce meno di tutti gli altri Paesi europei, siamo gli ultimi delle classe".



"Il 2016 - ricorda - è stato l'anno della deflazione, e la bassa crescita del PIL nominale implica il rischio di una manovra correttiva, a connotazione recessiva".



Per la dirigente sindacale quindi "è evidente che resta un vuoto di domanda. Basta con l'austerità, con i tagli alla spesa e con le privatizzazioni, occorre una politica economica espansiva, più investimenti pubblici e privati, più occupazione, più reddito da lavoro. Le riforme utili al Paese non devono solo ristrutturare, ma devono ridare forma alla struttura economica e produttiva".



Anche per questo la CGIL "continua a promuovere il suo Piano del Lavoro e il Piano straordinario per l'occupazione giovanile e femminile, l'importanza della contrattazione collettiva, la qualità dell'occupazione attraverso la Carta dei diritti universali e i due referendum a sostegno".



"Solo così - conclude Fracassi - si possono creare le condizioni per una nuova e più sostenuta crescita e per un nuovo modello di sviluppo più equo e sostenibile".