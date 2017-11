CGIL: PIL sconfortante, Italia sempre più lontana da economie avanzate

La CGIL commenta le previsioni economiche della Commissione europea, avvertendo che in base questi dati l'Italia "si allontanerà sempre di più dal resto delle economie avanzate e le disuguaglianze continueranno ad aumentare in modo esponenziale".

"Sconfortanti, ma non sorprendenti" dichiara in una nota il segretario confederale della CGIL Gianna Fracassi, commentando le previsioni economiche della Commissione europea riferite all'Italia.

"Bassa crescita e alta disoccupazione non sono una condanna, piuttosto l'effetto delle scelte del governo di questi anni, compresa la legge di bilancio attualmente in discussione" osserva infatti la sindacalista.



"La ripresa italiana, certificata dalla stima di crescita del PIL per l'anno in corso, assume un tratto solo congiunturale e va ricondotta a un rimbalzo dell'economia internazionale, di cui però beneficiano più altri Paesi, europei e non, che il nostro. - sottolinea quindi la dirigente sindacale - A decretare la nostra fragilità concorrono le previsioni di incremento del PIL per il biennio 2018-2019, in cui non solo restiamo ultimi nella classifica europea della crescita, ma rimaniamo bloccati al terzo posto per alto livello di disoccupazione dopo Spagna e Grecia".



"Ormai è chiaro: senza un cambiamento significativo della politica economica il nostro Paese si allontanerà sempre di più dal resto delle economie avanzate e le disuguaglianze, tra Stati, aree del Paese, imprese e lavoratori, continueranno ad aumentare in modo esponenziale. - avverte infine - Per questo, tutte le nostre proposte, a partire dal Piano del Lavoro e dalla Carta dei diritti universali del lavoro rivendicano un aumento significativo degli investimenti pubblici e privati, dell'occupazione soprattutto giovanile e femminile, e dei salari lordi e netti".