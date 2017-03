PFM annuncia che è in studio per il nuovo album

Nessuna indiscrezione ancora sulla data di uscita, ma la PFM (Premiata Forneria Marconi) annuncia su Facebook che "è in studio per il nuovo disco".

Ancora nessuna informazione riguardo la data di uscita di questo nuovo lavoro ma alcuni fan della PFM già si dicono "curiosissimi di ascoltarli nella nuova fase". Come si legge nei commenti del social network, infatti, l'entusiasmo per questo nuovo album della PFM è tanto.