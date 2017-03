PFAS: trovati altri scarichi inquinati. "Veneto abbassi livelli in acque potabili"

Greepeace protesta a Venezia contro il grave inquinamento da PFAS nelle acque potabili del Veneto.

"Attivisti di Greenpeace sono entrati in azione questa mattina a Venezia, davanti alla sede della Regione Veneto a Palazzo Balbi, per protestare contro il grave inquinamento da PFAS che interessa un'ampia area della regione Veneto compresa tra le province di Vicenza, Verona e Padova", viene spiegato attraverso una nota.



"Gli attivisti di Greenpeace hanno chiesto alle autorità regionali di fermare subito gli scarichi di PFAS in Veneto" precisa l'organizzazione ambientalista, e questo perché "analisi indipendenti condotte da Greenpeace dimostrano che le indagini effettuate finora dalle autorità regionali non hanno ancora individuato tutte le fonti di inquinamento".



"Il rapporto 'Pfas in Veneto: inquinamento sotto controllo?' documenta la diffusa presenza di PFAS in altri scarichi industriali e fuori dall'area monitorata", viene infatti denunciato.



"È grave che dalle nostre analisi sia emersa la presenza, in alcuni scarichi, di rilevanti concentrazioni di composti mai individuati finora e che PFAS pericolosi siano stati trovati anche nel comune di Valdagno, in un'area non ancora presa in esame dalle autorità regionali" afferma Giuseppe Ungherese, Responsabile Campagna Inquinamento di Greenpeace Italia.



"Greenpeace - ricorda - ha lanciato una petizione per chiedere alla Regione Veneto di censire e bloccare tutte le fonti di inquinamento da PFAS, sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e per l'uomo, e di adottare livelli di sicurezza di PFAS nell'acqua potabile in linea con i valori più restrittivi vigenti in altri Paesi. Per alcuni PFAS molto pericolosi per la salute, come il PFOA (un composto potenzialmente cancerogeno) e il PFOS, i livelli di sicurezza adottati in Veneto per le acque potabili sono fino a 7,5 volte più elevati rispetto agli Stati Uniti e oltre 5 volte più elevati rispetto a Germania e Svezia".



"I rappresentanti della Sanità in Veneto hanno pubblicamente ammesso che siamo di fronte a un disastro ambientale: - conclude l'attivista - non è possibile tutelare adeguatamente la salute e la sicurezza dei cittadini se si adottano valori di riferimento di PFAS nell'acqua potabile tra i più alti al mondo. La Regione Veneto deve abbassare subito i livelli di sicurezza di queste sostanze nelle acque potabili allineandoli con quelli adottati in altri Paesi europei. Le autorità regionali hanno il dovere di garantire acqua sicura e non contaminata ad ogni cittadino".