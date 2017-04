ex-Enpals: governo tuteli pensioni artisti dopo assorbimento Inps, dicono dal PD

Chiara Gribaudo e Antonino Moscatt del PD in merito alle proteste degli ex-Enpals.

"Sollecitiamo un intervento del governo sulla vertenza dei lavoratori del mondo dello spettacolo dopo l'assorbimento di Enpals da parte di Inps. Chiediamo che venga aperto un tavolo tecnico di confronto per trovare una soluzione e fare al contempo un'analisi complessiva della situazione di questa categoria di lavoratori", chiedono Chiara Gribaudo, vice presidente dei deputati PD, e Antonino Moscatt, capogruppo PD in Commissione Difesa della Camera durante una conferenza stampa sulla vertenza dei lavoratori del mondo dello spettacolo oggi a Montecitorio.



"L'assorbimento di Enpals - spiegano infatti - ha creato confusione e dubbi sul sistema previdenziale dei lavoratori del mondo dello spettacolo. Il tema, già sollevato dagli stessi lavoratori col supporto delle sigle sindacali di riferimento, mira a chiarire la posizione previdenziale degli artisti che, sotto gestione Enpals, vedevano gli adempimenti contributivi in capo ai committenti, mentre oggi, l'Inps ne richiede la contribuzione in gestione separata, anche per gli anni precedenti, aggravata dalle more e dal rischio di vedersi recapitare le cartelle esattoriali". I parlamentari assicurano che proseguiamo "il lavoro per la tutela di questi lavoratori" con "una interpellanza indirizzata al governo".