Vino: prorogare a 30 giugno passaggio a registro telematico, dice Fiorio (PD)

Massimo Fiorio del PD sul registro telematico per le imprese del vino.

"Abbiamo chiesto all'Icqrf una relazione sullo stato di attuazione del registro telematico del vino entrato in vigore dal primo gennaio scorso", riferisce in una nota Massimo Fiorio, deputato PD, in merito all'audizione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.



"Nel corso dell'audizione - conclude - abbiamo inoltre evidenziato la necessità che l'attuale fase di transizione, in cui le imprese possano gradualmente e senza sanzioni passare dall'utilizzo dei documenti cartacei a quelli telematici, possa essere prorogata fino al 30 giugno prossimo. Molte aziende infatti sembrano non essere ancora tecnicamente pronte per la completa informatizzazione dei dati".