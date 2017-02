Vertenza Terninox Monsano: governo eviti chiusura, dice Lodolini (PD)

Emanuele Lodolini e Giampiero Giulietti del PD contro la chiusura dello stabilimento Terninox di Monsano.

Depositata una un'interrogazione al ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda ed al ministro del Lavoro Giuliano Poletti per conoscere le iniziative che il governo intende urgentemente assumere al fine di evitare la chiusura dello stabilimento Terninox di Monsano, società della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni e salvaguardare i livelli occupazionali del sito produttivo di Monsano.



L'iniziativa è stata adottata dal deputato PD Emanuele Lodolini, assieme al collega umbro Giampiero Giulietti perché "nei giorni scorsi si è tenuto l'incontro di esame congiunto tra le rappresentanze sindacali ed il management aziendale a seguito della procedura di licenziamento collettivo dei 12 dipendenti e della cessazione attività del sito che rifornisce le grandi multinazionali di cappe del territorio marchigiano", viene spiegato in una nota.



"L'azienda avrebbe confermato l'intenzione di chiudere il sito entro il 30 aprile 2017 senza aver dato prospettive o spiragli di sopravvivenza dello stesso. - viene precisato - Pur essendosi resa disponibile alla gestione sociale dei dipendenti, si è limitata solo ad offrire il trasferimento di quattro operai e un impiegato nel sito di Ceriano Laghetto (Moza Brianza), ed un non ancora quantificato incentivo all'esodo".