Vertenza Tecnowind: risolvere problema salari a dipendenti, dice Lodolini (PD)

Lo scorso 5 gennaio la Tecnowind a riferito alle organizzazioni sindacali di non voler attuare l'erogazione delle dovute spettanze, stipendio di dicembre e 50% della tredicesima, a causa della mancanza di risorse finanziarie e di fare slittare nuovamente, inoltre, l'operazione di rafforzamento patrimoniale.



"Dobbiamo reagire con fermezza a questa decisione - afferma in una nota il deputato del PD Emanuele Lodolini - e chiedere chiarimenti sull'interruzione dell'erogazione dei salari ai dipendenti e sul possibile passaggio di Tecnowind al fondo industriale statunitense, che ha manifestato un forte interesse per l'azienda presentando un progetto apposito per la sua acquisizione".



"Sulla questione - conclude Lodolini - ho depositato un'interrogazione parlamentare per contribuire a risolvere una questione evidentemente molto grave. Va garantito il futuro dell'azienda e risolte le pendenze debitorie nei confronti dei lavoratori".