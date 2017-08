Turismo: presto proroga tax credit per ristrutturazioni alberghi, dice Camani (PD)

Vanessa Camani del Pd sul credito d'imposta per le strutture alberghiere.

"Esprimiamo soddisfazione per la positiva risposta del Governo, che ha annunciato che entro poche settimane dovrebbe emanare il decreto attuativo sulla proroga per il 2017-2018 del credito d'imposta per le spese di ristrutturazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere", dichiara in una nota la deputata PD Vanessa Camani.

"Con legge bilancio 2017, infatti, l'agevolazione fiscale, già prevista nel cosiddetto decreto 'Art Bonus' del 2014, viene prorogata anche per il 2017 e il 2018, aumentando la percentuale di credito d'imposta dal 30 al 65% a condizioni che gli interventi di ristrutturazione abbiano anche finalità di riqualificazione antisismica e energetica" viene ricorsdato.

"Si tratta - aggiunge l'esponente dem - di una misura cruciale ed efficace per il settore turistico-alberghiero, dal momento che le richieste di intervento sono state nel solo triennio 2016-18 oltre 11mila. Le imprese turistiche che investono vanno sostenute. E si conferma così la volontà del Governo di investire sul turismo, un settore strategico per il nostro Paese".