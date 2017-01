Trenitalia sopprime Intercity? Delrio garantisca mobilità umbri, chiede il PD

I deputati del PD dell'Umbria Giampiero Giulietti, Marina Sereni, Walter Verini e Anna Ascani presentano una interrogazione al ministro dei Trasporti Graziano Delrio "per conoscere la reale situazione dei servizi ferroviari Intercity e per conoscere cosa il governo intenda fare per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini umbri" dopo aver appreso dai media che Trenitalia "avrebbe intenzione di sopprimere numerose coppie di servizi ferroviari Intercity sul territorio nazionale causa insostenibilità economica".



"Considerato che già due anni fa - sottolinea quindi Giulietti, primo firmatario dell'interrogazione - venne scongiurato un rischio analogo che riguardava i servizi ferroviari Intercity, unica possibilità per il territorio umbro di intercettare l'Alta Velocità e considerato che questi servizi sono utilizzati sistematicamente dai cittadini umbri per i loro spostamenti casa-lavoro/studio verso Roma e Firenze, diviene fondamentale per la nostra Regione il mantenimento di detto servizio".