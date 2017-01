Trenitalia dimezza rincari Alta Velocità ma senza soluzione strutturale problema torna a giugno

"Bene l'iniziativa delle Ferrovie dello Stato di mitigare fortemente gli aumenti degli abbonamenti per l'Alta Velocità. Significa che il lavoro congiunto del Parlamento, Governo e Conferenza Stato-Regioni ha dato i suoi frutti" dichira in una nota Anna Maria Carloni, deputata PD della Commissione Trasporti della Camera, commentando il fatto che Trenitalia ha annunciato di voler dimezzare i rincari.



"Tuttavia - continua la deputata dem - vanno trovate soluzioni strutturali. Infatti, come dichiarato dallo stesso Ad di Trenitalia, Barbara Morgante, il problema si ripresenterà a giugno".



"Pertanto - viene assicurato - continua il lavoro parlamentare in tal senso, per impegnare il governo ad individuare correttivi definitivi, ed evitare nuove situazioni di difficoltà per i quasi 10.000 pendolari delle linee ad alta velocità".