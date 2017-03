Testo unico antimafia: in Senato commissione pronta per ok, dicono dal PD

Giuseppe Lumia e Giorgio Pagliari del PD sul testo unico antimafia.

"Il testo unico antimafia è una priorità anche per il Senato. E la prova è nel fatto che gli emendamenti sono stati depositati da tempo e la Commissione Giustizia e i relatori sono pronti da settembre 2016 ad esprimere i relativi pareri", precisano in una nota i senatori Giuseppe Lumia, capogruppo PD in Commissione Giustizia, e Giorgio Pagliari, relatore del provvedimento.



"Ci auguriamo che con oggi tutti si remi nella stessa direzione per approvare una riforma tanto attesa, che faccia fare un salto di qualità al nostro Paese su un punto delicatissimo come l'aggressione ai patrimoni e la gestione trasparente ed efficiente dei beni confiscati che devono diventare un'occasione di promozione dei diritti sociali, di occupazione e sviluppo per il Paese", concludono.

