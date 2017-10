Scuola: da PD 2 emendamenti per salva uscita minori 14 anni

Il PD annuncia due emendamenti per permettere ai geenitori di far uscire da soli i figli da scuola anche se minori di 14 anni.

"A nome del gruppo PD abbiamo depositato due emendamenti per garantire l'autonomia di scelta dei genitori nell'andare a riprendere i figli dalle scuole medie", annunciano i senatori dem Andrea Marcucci e Francesca Puglisi.

Una recente sentenza della Cassazione ha ricordato infatti che i minori di 14 anni non devono essere lasciati uscire da scuola se non presenti i genitori o persone da loro delegate.