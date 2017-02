Scissione PD: per Renzi è bluff ma 70 parlamentari verso la "Cosa rossa"

Anche se Michele Emiliano spera sempre che l'ex premier e segretario apra uno "spiraglio", Matteo Renzi continua a tener chiusa la porta anche perché convinto che quello della minoranza sia solo un "bluff". La scissione ne PD appare inevitabile, tanto che sarebbero già 70 i parlamentari PD pronti a confluire nel gruppo la "Cosa rossa".

"Anche oggi (ieri, ndr) nei nostri interventi in assemblea (PD, ndr) c'è stato un ennesimo generoso tentativo unitario. È purtroppo caduto nel nulla. Abbiamo atteso invano un'assunzione delle questioni politiche che erano state poste, non solo da noi, ma anche in altri interventi di esponenti della maggioranza del partito. La replica finale non è neanche stata fatta", osservano in una nota congiunta i tre leader della minoranza dem Michele Emiliano, governatore della Puglia, Enrico Rossi, governatore della Toscana, e Roberto Speranza, ex capogruppo PD alla Camera.



Al termine dell'assemblea del PD, quindi, Emiliano, Rossi e Speranza dichiarano: "È ormai chiaro che è Matteo Renzi ad aver scelto la strada della scissione assumendosi così una responsabilità gravissima".



L'ex premier, infatti, dimettendosi da segretario del PD, ha aperto l'iter congressuale senza tener conto delle richieste della minoranza dem che chiedeva invece di rispettare la data ordinaria e statutaria del Congresso, previsto da giugno all'autunno.



In questa maniera, spiega la minoranza PD, non solo si permette al governo Gentiloni di lavorare fino alla scadenza del mandato (2018) ma si offre l'occasione ai possibili candidati alla segreteria del partito (erano fino a domenica Michele Emiliano, Enrico Rossi e Roberto Speranza) di organizzarsi per non dover affrontare una sfida impari con il segretario uscente.



Matteo Renzi, infatti, da una parte si dimette come segretario del PD e dall'altra annuncia che si ricandiderà per la stessa carica (prima volta nella storia del partito).



Emiliano, Rossi e Speranza, in un ultimo tentativo di mediazione, avrebbero accettato il congresso anticipato se Renzi avesse rinunciato alla sua candidatura, ma l'ex premier ha bollato tale richiesta come un "ricatto". "Non è accettabile che si blocchi un partito sulla base di un diktat di una minoranza", ha chiarito Renzi nel corso del suo intervento in assemblea.



L'obiettivo di Renzi è infatti un congresso PD entro maggio e voto a settembre, tanto che secondo le prime indiscrezioni ci sarebbe già la data per le primarie, il 7 maggio.



La rottura nel PD è quindi sancita. "Per noi la strada è un'altra. Sono maturi i tempi per formare una nuova area", ha dichiarato Enrico Rossi. "Noi ci aspettavamo un proposta, il segretario ha tirato dritto, io credo che sia un errore perché un grande partito deve avere a cuore il superare le difficoltà ed è il segno della democraticità del processo. Se viene meno è chiaro che in molti si apre una riflessione che porterà ad una scelta. Non è un ricatto ma per stare in un partito ci vuole rispetto reciproco", ha spiegato Guglielmo Epifani, che ha parlato dal palco dell'assemblea PD a nome di quelli che dovevano essere i tre sfidanti al congresso.



Matteo Renzi rimane però convinto che la scissione PD sia solo un bluff, come sostiene in una intervista a La Stampa. "È bastato stare fermi e vedere il bluff", dichiara l'ex segretario. In effetti, parlando con Il Messaggero, Michele Emiliano ammette: "La porta non è ancora chiusa, questo è chiaro, ma - precisa - se Matteo non risponde, non apre uno spiraglio, non dà un segno di ascolto e di rispetto, non resta nei prossimi giorni che constatare questo atteggiamento e andare via".



Più convinto del fatto che la rottura sia stata ormai sancità è invece Enrico Rossi che al Corriere della Sera dichiara: "Renzi ha alzato un muro e ci ha dato solo bastonate. La scissione è una sua scelta, non ci resta che prenderne atto".



Intanto, il ministro della Giustizia Andrea Orlando fa sapere: "Se la mia candidatura impedisse la scissione, sarei già candidato. - aggiungendo però - Non mi pare serva mettere altri candidati alla segreteria in lizza. La questione non è che non hanno un candidato. Ne hanno anche troppi".



La scissione PD, ovviamente, se da una parte rischia di far cadere le giunte in Puglia e Toscana dall'altra crea problemi di stabilità al governo visto che sarebbero quasi 70 i parlamentari pronti a confluire nel gruppo parlamentare "Cosa rossa". Alla Camera potrebbero lasciare in 47, abbassando il numero del gruppo PD a 256 deputati. Al Senato (dove la maggioranza è più risicata) sarebbero invece in uscita in 20, ed i senatori del gruppo democratico resterebbero 93. Tre uscite sono previste anche al Parlamento europeo, facendo rimanerein 26 gli eurodeputati del gruppo dem.