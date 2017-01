STMicroelectronics: governo intervenga per investimenti in tempi certi, chiede PD

"È necessario sostenere la STMicroelectronics nel sito produttivo di Agrate Brianza con investimenti, in modo da sviluppare una tecnologia dei microprocessori piu grande ed efficiente, considerando che la STM è uno dei pilastri portanti del settore della microelettronica e produce circuiti integrati per varie applicazioni di avanguardia" chiedono al Ministero dello Sviluppo Economico i deputati del PD Benamati, Senaldi, Peluffo, Rampi, Cova e Casati.



"La società, a capitale misto, con una holding di controllo a metà fra governo italiano e francese, conta circa 50 mila dipendenti distribuiti nelle 20 sedi dislocate in tutto il mondo tra Europa, Asia ed Americhe" ricordano nell'interrogazione.



"Abbiamo chiesto al MISE - proseguono quindi i parlamentari dem - di chiarire la situazione dei finanziamenti attuali e futuri e quale siano le intenzioni circa l'aumento dei finanziamenti e soprattutto che le decisioni vengano prese in tempi certi altrimenti si rischia una retrocessione dell'azienda nel mercato".



"Siamo contenti che il MISE abbia risposto che i finanziamenti, sia da parte del governo italiano che francese, stanno andando avanti, e che interverrà con il Mef affinché dia indicazioni per tempi più certi per i finanziamenti, anche perché lo sviluppo dell'azienda si inserisce nel quadro di sviluppo di Industria 4.0" riferiscono quindi.