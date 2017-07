Roma: acqua razionata? Da Acea ricatto inaccettabile, dicono senatori PD

I senatori PD Bruno Astorre, Carlo Lucherini e Annamaria Parente contro l'Acea.

"Il Lago di Bracciano è un patrimonio naturale e la Regione Lazio ha fatto bene a mettere in atto tutto quanto era di propria competenza per preservare un ecosistema duramente minato dai continui prelevamenti Acea Ato2. E lo ha fatto anche in virtù delle rassicurazioni dell'azienda che gestisce l'acqua a Roma e Provincia, che ha ribadito non più di due settimane fa che le captazioni dal lago incidevano per l'8% del fabbisogno di Ato2. E ora da dove viene questo allarmismo per cui si minacciano turnazioni per 1,5 milioni di romani? Questo stop da parte di Acea ha tutto il sapore del ricatto ed è inaccettabile soprattutto perché ricade sulla pelle dei cittadini" dichiarano in una nota i senatori PD Bruno Astorre, Carlo Lucherini e Annamaria Parente.

"L'Azienda si impegni piuttosto a trovare una soluzione per garantire il corretto approvvigionamento idrico. - chiariscono - E magari qualcuno svegliasse pure la Raggi che cade dalle nuvole, ma in quanto sindaco di Roma resta sempre il socio di maggioranza di Acea".