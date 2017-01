Povertà record: serve subito reddito di inclusione sociale, dicono Prina e Zanin (PD)

"Dall'inizio della crisi economica, le persone in povertà assoluta in Italia sono aumentate del 155%, arrivando oggi a 4,6 milioni. Particolare preoccupazione poi, desta il dato giovanile, basti pensare che per gli under 18 l'incidenza è al 10,9%. E' partendo da questi dati allarmanti che 36 organizzazioni riunite nell'"Alleanza contro la povertà in Italia" hanno lanciato un forte appello alle forze politiche per portare a compimento, in tempi brevi, il 'ddl povertà' (già approvato alla Camera oggi arenatosi al Senato) che contiene misure importanti, tra le quali il reddito di inclusione sociale" riferiscono i deputati PD Prina e Zanin, fondatori della neocostituita Associazione 'Rete: amici della Fondazione Achille Grandi'.



"L'importanza di approvare questo provvedimento è stata posta a più riprese anche da esponenti del governo e, negli ultimi giorni, dallo stesso Presidente Gentiloni. - ricordano - Grazie al lavoro del precedente governo, nella legge di bilancio 2016, è stato definito un fondo di 1 miliardo 150 milioni destinato alle politiche di inclusione.



"Ora basta tentennamenti, è giunto il tempo di attuare strumenti cogenti per il contrasto della povertà e avviare concrete politiche di inclusione sociale. - dichiarano - La lotta strutturale alle disuguaglianzecostituisce il centro dell'azione di un progetto di centrosinistra non solo in Italia. Il sostegno all'inclusione sociale è quindi un primo fondamentale passo per dotare il Paese di strumenti e azioni puntuali, cui devono seguire numerosi altri impegni. A partire dalla discussione sui modi per distribuire meglio il lavoro che c'è, per condividere reddito e diritti".