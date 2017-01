Post terremoto: ok a indagine conoscitiva in Commissione Industria

"Approvata in Commissione Industria di Palazzo Madama la proposta di indagine conoscitiva sugli effetti negativi del sisma che ha colpito l'Italia centrale sul sistema produttivo e sulle imprese" viene annunciato in una nota dei senatori PD.



"L'indagine - viene spiegato - si propone di accertare quante imprese risultino coinvolte e abbiano subito danni in conseguenza del terremoto, quali siano le ricadute in termini di fatturato, di ordinativi e soprattutto in termini occupazionali. Quali iniziative, chiedono infine i parlamentari, possono essere intraprese per il rilancio dei territori colpiti, sia in termini imprenditoriali che turistici".