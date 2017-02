Orlando chiarisca su inquadramento giudici onorari di pace, chiedono dal PD

I deputati PD in una interrogazione al ministro della Giustizia Andrea Orlando.

"Quali misure il governo abbia attualmente allo studio per dare adeguate risposte al tema dell'inquadramento dei giudici onorari di pace" chiedono in una interrogazione i deputati del PD, alla quale risponderà domani durante il question time il ministro della Giustizia Andrea Orlando.



"Il tema è molto importante perché la Legge n.57 del 28 aprile 2016, che delega al governo la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, prevede il riassetto complessivo dell'ordinamento dei magistrati onorari, introducendo, tra le altre cose, la distinzione tra giudici di pace e giudici onorari di tribunale con una funzione centrale e importante nell'amministrazione della giustizia. - si precisa - Tuttavia, a causa del suo carattere temporaneo, questa figura non è inquadrata stabilmente e lamenta carenze di adeguate tutele. Ad oggi non vi è stato completo esercizio della delega, atteso per il prossimo 14 maggio, ma va sottolineato come da tempo, sia in Italia sia in sede europea, si discuta intorno all'inquadramento dal punto di vista lavoristico della magistratura onoraria e di pace. Per questo i deputati democratici chiedono chiarimenti al ministro Orlando".