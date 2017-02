Olio Carapelli: accordo con la bio Tof è ottima notizia, dicono dal PD

Vinicio Peluffo e Matteo Mauri del PD sull'accordo tra Carapelli Firenze e The Organic Factory.

"L'accordo firmato oggi tra il gruppo spagnolo Deoleo, proprietario della Carapelli Firenze e la società agroalimentare bio, con sede a Milano, The Organic Factory (Tof), per l'affitto del ramo d'azienda a Inveruno nel milanese e la successiva eventuale cessione, è davvero un'ottima notizia", dichiarano in una nota i deputati del PD Vinicio Peluffo e Matteo Mauri, commentando la firma dell'accordo oggi al Ministero dello Sviluppo Economico alla presenza di organizzazioni sindacali e istituzioni, tra cui il sindaco di Inveruno Sara Bettinelli.



"La paventata chiusura del sito produttivo annunciata dalla Deoleo nell'autunno dello scorso anno - spiegano - sarebbe stata un dramma sia sul piano occupazionale, in un territorio contrassegnato già da gravi crisi aziendali, sia perché l'azienda è una rappresentante di punta dell'agroalimentare, un settore chiave per la storia, la cultura e l'economia del nostro Paese".



"Ora l'auspicio è che il personale, che la Tof prevede di assorbire dalla Carapelli, possa aumentare di numero rispetto a quello annunciato per la fase iniziale. - si sottolinea - In ogni caso non si possono che ringraziare tutti gli attori diretti e non dell'accordo. Brava, in particolar modo, la sindaca di Inveruno che si è attivata da subito nella convinzione che il sito produttivo andasse salvaguardato in tutti i modi e ha mantenuto fede alla promessa fatta ai lavoratori di non lasciarli mai soli".