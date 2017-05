Manovrina: ok DURC a chi ha aderito a rottamazione cartelle Equitalia

Dario Ginefra del PD annuncia il via libera al DURC per le imprese che hanno aderito alla rottamazione delle cartelle esattoriali.

"È stato approvato in Commissione Bilancio della Camera l'emendamento (alla manovrina, ndr) a mia prima firma che prevede la rimozione del blocco su rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) alle imprese che hanno aderito alla rottamazione delle cartelle esattoriali" informa in una nota Dario Ginefra, deputato del PD.



"Sarebbe stato paradossale tale blocco per le imprese che hanno rottamato le cartelle esattoriali in base all'art. 6 della legge 193/2016 in materia di procedura di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo e che erano impossibilitate a ricevere il DURC dopo averne fatto richiesta all'Inps. Siamo per il rispetto delle regole, ma la burocrazia non può bloccare la vita delle imprese", conclude.