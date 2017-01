Maltempo: prevedere indennizzi per utenti rimasti senza corrente elettrica, chiede PD

E' stata presentata una interrogazione ai ministri dell'Economia e dello Sviluppo economico, Pier Carlo Padoan e Carlo Calenda "per conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere nei confronti dell'Enel e di Terna in considerazione dei disagi che tuttora si registrano sul territorio abruzzese e marchigiano a seguito della ondata di maltempo e che, ad una settimana dalla maggiore criticità, si registrano ancora migliaia di utenze di energia elettrica interrotte in provincia di Teramo, Ascoli Piceno, Macerata" come informano i primi firmatari Tommaso Ginoble e Emanuele Lodolini, deputati del PD.



"I gravi disservizi hanno colpito soprattutto le comunità rurali e montane che sono allo stremo delle forze dopo giorni senza corrente elettrica e riscaldamento. - si sottolinea - L'interrogazione chiede anche se il governo intenda valutare l'opportunità di prevedere apposite misure di indennizzo in favore degli utenti che più a lungo sono rimasti privi di corrente e riscaldamento".